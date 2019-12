Самой популярной песней 2019 года стала Bad Guy

Эксперты музыкального сервиса Shazam подготовили топ-10 музыкальных композиций этого года, которые чаще других искали пользователи данного мобильного приложения.

Так, первое место заняла песня Bad Guy в исполнении американской исполнительницы Билли Айлиш.

В топ-3 также вошли Someone You Loved Льюиса Капальди (Шотландия)и Dance Monkey от Tones and I (Австралия).

Ремикс на композицию Calma в исполнении Pedro Capo и Farruko находится на 4-й позиции, а Piece Of Your Heart от групп Meduza и Goodboys — на 5-й.