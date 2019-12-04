Сын английского миллионера стал наркоманом и бродягой

Сын миллионера из города Труро (Англия), графство Корнуолл, оказался на улице из-за своего увлечения наркотиками. Мужчина провел на улице 21 год, об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что Райан Стаффьер Ryan Staffiere — выходец из богатой семьи и в детстве он учился в частной школе. Но с 11 лет парень пристрастился к марихуане, а после попробовал другие наркотики и к 20 годам превратился в героинозависимого. Родители пытались лечить сына, но это не принесло результата, и они выставили Стаффьера на улицу.

К настоящему времени у мужчины уже 93 судимости, недавно он, находясь под воздействием спиртного, забрался в полицейский автомобиль и попросил полицейских подвезти его домой.

По признанию Стаффьера, "со временем он просто привык спать на улице". Он рассказал, что самое плохое в жизни бездомного — мокнуть под дождем и не иметь места, куда можно было бы пойти, чтобы согреться. Иногда британец делает попытки примирения с родней, но на прошлое Рождество он был выгнан из дома матери, когда на вечеринке он выпил много алкоголя.