Для помощи «тайской пленнице» из Питера запустили сбор денег

Девушка приобрела в аптеке Таиланда запрещенное лекарство и теперь не может вернуться в Россию, так как в другой стране против нее возбуждено уголовное дело.

Пока жительница Санкт-Петербурга Валентина Андреева ожидает, какое наказание ей назначат за покупку запрещенного в Таиланде психотропного вещества, родственники и друзья девушки занялись сбором средств, чтобы вернуть ее в Россию. Они создали группу помощи и собирают средства на ее дальнейшее нахождение в Таиланде, которое может продлиться как 2 недели, так и несколько месяцев. Уже собрали примерно 260 тысяч рублей. Эти деньги нужны для покупки билета до Санкт-Петербурга, проживание и оплату услуг адвоката.

Между тем, Юрист Александр Морозов в разговоре с корреспондентом издания "Петербургский дневник" пояснил, что этих трат можно было бы избежать, если бы жительница Северной столицы учла рекомендации страховой фирмы — не прикасалась бы к диким животным и не покупала самовольно медицинские препараты.