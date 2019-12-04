Жители Санкт-Петербурга активно скупают дубленки и пуховики

Население Санкт-Петербурга начало активно приобретать зимние товары. При этом особой популярностью у жителей города на Неве пользуются обувь и элементы спортивного инвентаря. Речь идет о коньках, лыжах и санках. Об этом говорят данные ретейлеров и площадок в Сети.

Как сообщает «Деловой Петербург», в Северной столице спрос на дождевики и зонты постепенно смещается к более теплым предметам гардероба. Граждане уже активно начали поиск дубленок и пуховиков-алясок на сайтах объявлений.

Эксперты также предрекают повышение спроса на зимние услуги, такие как уборка снега или экскурсии в Великий Устюг.