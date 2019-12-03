Стали известны подробности смерти солдата-срочника в Белгороде

Друг погибшего на службе солдата-срочника Владимира Кялова Павел Воронцов рассказал "Газете.ру" о версии смерти своего товарища, которую представили в воинской части. По его словам, Владимир Кялов сидел в казарме и писал конспекты, но у него кончилась ручка и он попросил старшину дать ему новую.

Когда солдаты зашли в кубрик, то Кялов решил подтянуться на турнике, который был оборудован в дверном проеме. После упражнения он упал на пол, якобы остановилось сердце. Павел Воронцов подчеркивает, что он хорошо знает своего друга и у него не могло остановиться сердце от одного или нескольких подтягиваний.