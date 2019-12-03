Эксперты рассказали о контрацептивах древности

Вопросы предохранения от нежелательной беременности и в древности были весьма актуальными. Эксперты рассказали о некоторых видах контрацепции, которые использовали наши предки.

Так, беднейшие племена Африки пользуются до сих пор одним из самых варварских методов — продлением лактации. Кормящие матери, продлевая лактацию на несколько лет, истощают свои организмы, что в результате делает невозможным зачатие вследствие развития дистрофии матки и бесплодия, пишет Рамблер.

При этом, очевидно, самым жестоким, но и самым верным можно считать способ контрацепции, выдуманный жителями Средневековья. Речь идет о поясах верности. Они были распространены среди элиты общества еще в античную эпоху, а широкое применение получили уже в средневековье, когда их стали называть "бергамскими замками" или "венецианскими решетками".