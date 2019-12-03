Москва стала одной из лучших в мире по качеству образования

Исследование проводили в 2018 году и оно коснулось более чем 80 государство и территорий.

По его результатам выяснилось, что школьники Москвы улучшили показатель читательской грамотности и вошли в топ-3 лучших в мире, по математике — в топ-5, а по уровню естественно-научной грамотности — в шестерку лучших. Таковыми оказались результаты исследования, проведенные в рамках реализации Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (The Programme for International Student Assessment).

Отмечается, что российская столица приняла участие в этом исследование в качестве отдельной территории, а также как регион в составе России. Экспертами оценивались знания 7289 учащихся, возраст которых составил 15 лет, из более чем 150 образовательных организаций Москвы.