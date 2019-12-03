Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Москва стала одной из лучших в мире по качеству образования

Общество

Исследование проводили в 2018 году и оно коснулось более чем 80 государство и территорий.

По его результатам выяснилось, что школьники Москвы улучшили показатель читательской грамотности и вошли в топ-3 лучших в мире, по математике — в топ-5, а по уровню естественно-научной грамотности — в шестерку лучших. Таковыми оказались результаты исследования, проведенные в рамках реализации Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (The Programme for International Student Assessment).

Отмечается, что российская столица приняла участие в этом исследование в качестве отдельной территории, а также как регион в составе России. Экспертами оценивались знания 7289 учащихся, возраст которых составил 15 лет, из более чем 150 образовательных организаций Москвы.

 

москва ученики рейтинг исследование
Актуальная аналитика
Власть
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Профилактика
Кофе, апельсиновый сок и молоко увеличивают продолжительность жизни
Происшествия
"Теория последней капли" в деле сестер Хачатурян
Последние материалы
У берегов Калифорнии обнаружили странные тектонические разломы
Грета Тунберг доплыла до Португалии из США на катамаране
В роддоме Москвы родились четверняшки
Венгрия обратилась к РФ для объединения против националистов на Украине
В сборную России на КПК вызваны восемь хоккеистов СКА и семь - ЦСКА
Столтенберг заявил о "вторжении РФ" на Украине
Девочка с котом в рюкзаке выпала в окно в Новом Уренгое
Обязательные платежи россиян выросли за счет кредитов
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Российская биатлонистка Подчуфарова дебютировала за сборную Словении
Популярное
Новости Белоруссии
В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.

В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко
"За деньгами летали в Монако": стали известны "спонсоры" Майдана
Новости Украины
"За деньгами летали в Монако": стали известны "спонсоры" Майдана
Здоровье
Рак легких можно определить по рукам
Общество
В России появилась новая сексуальная ориентация
Константин Кузнецов В чем провинилась черная кошка: почему люди верят в приметы Константин Кузнецов Соломон Соловьев Любимцы Вселенной, посланные на Землю - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Допинггейт-2: подлог камуфлируют под русофобию Василий Амирджанов
Комментарии
Россия получит деньги, которые в долг давал СССР
В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
Столтенберг заявил о "вторжении РФ" на Украине
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Украина и Россия заключили договор на транзит газа сроком на 10 лет
Обвиняемый в крупном хищении бизнесмен застрелился в Подмосковье
В Нижегородской области мальчик замерз в сугробе
Россия пустеет: жители провинции бегут в Москву
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
Лукашенко выступил за сохранение Евросоюза
Украина и Россия заключили договор на транзит газа сроком на 10 лет
Песков подтвердил встречу Путина с крупнейшими немецкими бизнесменами
Украина и Россия заключили договор на транзит газа сроком на 10 лет
Украина и Россия заключили договор на транзит газа сроком на 10 лет
В России появилась новая сексуальная ориентация
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
ВСУ обвиняют в "постановочных" обстрелах собственных позиций
ФБР предупредило об опасности российских мобильных приложений
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ