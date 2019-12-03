Исследование проводили в 2018 году и оно коснулось более чем 80 государство и территорий.
По его результатам выяснилось, что школьники Москвы улучшили показатель читательской грамотности и вошли в топ-3 лучших в мире, по математике — в топ-5, а по уровню естественно-научной грамотности — в шестерку лучших. Таковыми оказались результаты исследования, проведенные в рамках реализации Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (The Programme for International Student Assessment).
Отмечается, что российская столица приняла участие в этом исследование в качестве отдельной территории, а также как регион в составе России. Экспертами оценивались знания 7289 учащихся, возраст которых составил 15 лет, из более чем 150 образовательных организаций Москвы.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.