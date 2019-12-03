В роддоме Москвы родились четверняшки

В Московском перинатальном центре имени Мухина появились на свет четверняшки. В настоящее время два мальчика и две девочки находятся под наблюдением неонатологов. Информация об этом приводится на портале департамента здравоохранения Москвы.

Как рассказали представители перинатального центра, вес новорожденных девочек составил 1,5 килограмма и 1,6 килограмма, мальчиков — 1,67 килограмма и 1,68 килограмма. "Для четверых сразу это очень хорошо", — пояснили доктора.

Известно, что отец детей — гражданин Омана, а мать — россиянка. Во время родов будущий отец ожидал за дверью операционной.