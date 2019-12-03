Эксперт: цифровые книги постепенно "убивают" бумажные

По данным за I полугодие текущего года, общий тираж изданных книг сократился на 10%, а число наименований — на 5% в сравнении с тем же периодом 2018 года. Об этом журналистам рассказал Михаил Сеславинский, глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, в ходе пленарного заседания "Международного научного гуманитарного форума: от знания к действию", который проходит в Москве.

Выступление Михаила Сеславинского посвящалось изменениям в культуре чтения в эпоху цифровых форматов и падению роли бумажных книг.

Эксперт подчеркнул, что общий тираж печатной продукции в последние годы постоянно падает, а также нарастает доля электронной дистрибуции в общем книжном обороте и в периодике.

Как считает Сеславинский, переход к цифровым форматам не должен выступить поводом к пессимизму для приверженцев классической учености и "культуры книги".