Госдума одобрила закон об электронных трудовых книжках

3 декабря в Госдуме окончательно проголосовали в третьем чтении за принятие поправок в Трудовой кодекс, которые позволят вести в стране трудовые книжки в электронном виде. С 1 января 2020 года завести себе электронную книжку сможет каждый работник.

Новый закон обязывает работодателей уведомить своих сотрудников о возможности выбора типа трудовой книжки - электронного и бумажного. Работник, который не уведомит работодателя о предпочтительном виде трудовой книжки до 31 декабря 2020 года, получит бумажный вариант.

Всем, кто впервые будет устраиваться на работу после 1 января 2021 года, будут заводить электронные трудовые книжки.