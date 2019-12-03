В Оренбурге построят новый мост на месте рухнувшего

После инцидента на виадуке в Оренбурге, когда произошло обрушение пролета, местные власти отказались от запланированной реконструкции и ремонта. Было решено построить новый мост. Об этом на встрече с представителями СМИ 3 декабря заявил губернатор Денис Паслер.

Как отметил глава региона, проектирование строительства будет производиться в ускоренном режиме, а источником финансирования выступит местный бюджет.

Как ранее передавали некоторые издания, в Оренбурге частично обрушился автомобильный мост, на котором выполнялся ремонт. В результате инцидента пострадали два человека. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Согласно одной из версий, причиной обрушения могло стать транспортное средство, перевозившее груз весом, который превышает допустимую норму.

Фото: obozrevatel.com