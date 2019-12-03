Голая школьница выпала из окна многоэтажки в Москве

На севере российской столицы девочка без одежды выпала из окна жилого здания. При этом ей удалось выжить.

Инцидент случился в доме, находящемся на улице Софьи Ковалевской. Выпавшая из окна девочка приземлилась на припаркованную машину, сообщает РЕН ТВ.

В результате падения пострадавшая получила тяжелые травмы, ее доставили в медучреждение. В момент случившегося девочка была дома вместе с матерью, но та спала на кухне.