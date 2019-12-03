Британка осталась с костями вместо ног после липосакции

Жительница Британии Джейни Насименто решила сделать липосакцию ног и в ходе операции подхватила смертельно опасную инфекцию. Ее историю опубликовало издание Mirror.

Сообщается, что 48-летняя женщина из города Шрусбери заплатила за проведение операции 20 тысяч фунтов стерлингов (примерно 1,6 миллиона рублей) и обратилась к опытному доктора. В 2005-м году у женщины выявили липедему (болезнь, связанную с накоплением жира), вследствие которой ее ноги постепенно стали огромных размеров

"Тогда я отказалась от ношения юбок и платьев, потому что очень стеснялась своих ног. Я носила брюки даже при сильной жаре. Я мечтала иметь худые ноги", — вспомнает Насименто.

Вместо леяения болезни женщина решилась на липосакцию, в ходе которой у нее началось развитие инфекции.

Уже дома, через некоторое время, 14-летняя дочь британки Жасмин Насименто нашла свою мать без сознания и вызвала скорую помощь. Когда женщина пришла в себя в клинике, медики сказали, что она заразилась смертельно опасной инфекцией, некротическим фасциитом, и едва не умерла.

При этом женщина едва не лишилась ног. По ее словам, на одной ноге практически отсутствовала плоть и кожа, а на второй были "дыры".

После этой ситуации Насименто пережила еще несколько операций по пересадке кожи, а после вновь училась ходить.