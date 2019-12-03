Бюро находок: стало известно, что москвичи забывали в метро

Пресс-служба московского метро рассказала о самых необычных предметах, которые забывали жители столицы за последние три месяца. Самыми часто забываемыми предметами по-прежнему остаются чемоданы и сумки.

По итогам ноября, октября и сентября текущего года жителями столицы было оставлено в вестибюлях и вагонах метро более трех тысяч вещей, большинство из них было возвращены владельцам. Самыми необычными забытыми предметами стали: гитара укулеле, кукольный дом, хоккейная клюшка, телевизор, сварочный аппарата и барабанные палочки.