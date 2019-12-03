Санкт-Петербург отдаст в аренду 3 исторических особняка за «1 рубль»

Власти Санкт-Петербурга выставят на продажу права аренды 3-х исторических зданий. Как журналистам рассказали в комитете имущественных отношений Смольного (КИО), среди этих строений — особняк А. В. Львовой, усадьба архитектора Е. Гана (Петергоф) и жилой дом Степанова В. Ф. на улице Константина Заслонова (Центральный район).

Торги по данным объектам состоятся в рамках реализации программы "Аренда памятника за 1 рубль" уже в I квартале будущего года. Компании, которые победят в конкурсе, на протяжении первых 7 лет будут арендовать строения по рыночной цене, которая установится в процессе торгов. За этот период инвесторы должны будут разработать проект и восстановить здания за свои деньги. Контролировать работу будет комитет по государственному использованию и аренде памятников Петербурга.

После того, как объект будет введен в эксплуатацию, арендатор сможет арендовать здание на 42 года по льготной цене — 1 рубль за один квадратный метр. При срыве сроков работ КИО может разорвать контракт с инвестором. В пресс-службе комитета пока не озвучили рыночную цену объектов, так как их оценка еще не производилась.