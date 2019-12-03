Роскачество определило лучшие приложения для вызова такси

Специалисты Роскачества провели масштабную проверку более сорока приложений для вызова такси, доступных в России через App Store и Google Play. По итогам проверки, рекомендацию к использованию получили только 22 приложения. Именно столько сервисов получили оценку 4 балла или выше.

Лучшими приложениями для вызова такси в России назвали шесть сервисов: "Яндекс.Такси", Uber Russia и Gett - для смартфонов под управлением iOS и "Яндекс.Такси", "Ситимобил" и Uber Russia для устройств на базе Android.