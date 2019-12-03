Горбачев заявил, что "не нуждался в деньгах" в середине 90-х

Бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что его оскорбила публикация статьи в зарубежных СМИ о деталях его участия в рекламе американской сети пиццерий Pizza Hut. Экс-политик не понимает, зачем журналисты сейчас "подняли эту тему".

Горбачев поспешил оправдаться и фактически подтвердил информацию, опубликованную в СМИ. По его словам, ему действительно нужны были деньги на работу фонда, но ни о какой бедности речь не идет.