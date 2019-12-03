В Госдуме предлагают создать новое удостоверение личности

Депутат Госдумы Сергей Иванов предложил создать "альтернативу" паспорту. По его словам, россиянам будет удобнее пользоваться новым удостоверением личности, которое будет представлять из себя пластиковую карту со всеми паспортными данными.

Иванов предлагает уместить на пластиковую карту как можно больше информации: имя, фамилию, дату рождения, место рождения, пол, национальность, гражданство, фото, подпись, наименование органа, выдавшего документ и дата выдачи.

По мнению депутата, выдачу таких карточек можно начинать с 14 лет, но каждые десять лет новое удостоверение личности нужно будет обновлять для актуализации данных.