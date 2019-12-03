В США умер автор книг по истории семьи Романовых Роберт Мэсси

Сегодня в Нью-Йорке на 91 году ушел из жизни лауреат Пулитцеровской премии, один из крупнейших в мире специалистов - исследователей российской истории Роберт Мэсси.

Об этом сообщает со ссылкой на супругу писателя Дебору Карл газета New York Times.

Известность в России писателю принесли его исследования истории императорской семьи Романовых, которым он занимался всю жизнь. Мэсси написал много книг о членах царской фамилии.

По книге «Николай и Александра. Биография», посвященный последнему русскому императору и его супруге в Голливуде был снят фильм, который получил сразу 2 «Оскара». Мини-сериал про Петра Великого был отмечен целым рядом кинематографических премий. А книга, по которой он был снят, принесла автору в 1981 году заслуженную Пулитцеровскую премию.

Роман «Екатерина Великая: Портрет женщины» стал настоящим бестселлеров в нашей стране. А в 2012 году за нее историк получил премию американского отделения «ПЕН-центра».

Как стало известно журналистам, предварительной причиной смерти Мэсси медики считают осложнения, спровоцированные болезнью Альцгеймера.