Бывший единоросс объяснился за переезд в Германию

Бывший депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Роберт Шлегель прокомментировал сообщения СМИ о своем переезде в Германию. Напомним, недавно стало известно, что экс-парламентарий получил германское гражданство.

Шлегель подчеркнул, что не является публичной персоной уже более трех лет, поэтому переезд - это личное дело его семьи. Более того, он выразил мнение, что имеет право свободно перемещаться по миру, поскольку на данный момент не состоит ни в одной политической партии.

"Я этнический немец. Поэтому имею право переехать в Германию и получить здесь гражданство, не отказываясь от российского гражданства", - рассказала бывший единоросс "Коммерсанту".