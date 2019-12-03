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Источник Правда.Ру

Где отдохнуть недорого на Новый год? Эксперты назвали лучшие города РФ

Общество

Популярный сервис бронирования жилья для отдыха Tvil. ru определил, в каких городах России посуточная аренда жилья на новогодние каникулы стоит меньше 2000 рублей.

Как оказалось, самая дешевая аренда квартир в начале января 2020 года — в городе Астрахань (всего 1,3 тысячи рублей в сутки стоит аренда).

На втором месте — Краснодар (1600 рублей/6 ночей). Краснодар, или южная столица России, как часто называют этот город. Он является не только экономическим и деловым центром, но привлекает множество туристов. Главные исторические здания, которыми любуются туристы, находятся в центре города, вблизи улицы Красной.

Топ-3 замыкает курорт федерального значения Ессентуки — 1500 рублей / 4,5 ночи. Ессентуки — это административный центр особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды.

Ессентуки относятся к крупнейшим и самым популярным питьевым и бальнеологическим курортам России по лечению патологий желудочно-кишечного тракта, печени и обмена веществ. Среди главных лечебных средств курорта — свыше 20 минеральных источников. В городе есть курортные парки, среди которых Лечебный (нижний) и парк Победы (верхний).

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