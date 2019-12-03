Новый год все ближе: россияне подсчитывают предстоящие траты

Новогодние праздники — штука хоть и приятная, но весьма ощутимо "бьющая по кошельку". Так или примерно так отвечали жители России, принявшие участие в социологическом исследовании Nielsen-центра.

Для тех, кто не знает: Nielsen — международная компания, занимающаяся изучением потребительского рынка — справка "Правда.ру".

Как выяснили проводившие опрос сотрудники компании, в среднем жители нашей страны планируют "накрыть новогодний стол" на 10 тысяч рублей. Отмечать праздник 68% россиян будут дома. Из них 85% приглашают к себе родственников и самолично будут готовить праздничное угощение.

Что будет на столе? Как говорится в отчете исследователей, вкусы жителей России остаются неизменными: мясо птицы, рыба, овощи — фрукты и сыр из года в год становятся фаворитами новогоднего выбора. Пить же 59% опрошенных будут игристые вина и шампанское. А 40% купят водку.

Что же касается новогодних подарков, то суммы, которые готовы потратить люди, чуть скромнее, чем на еду. И составляют они, в среднем, около 6 тысяч рублей. А вот на себя любимых мы, оказывается, готовы израсходовать в преддверие праздника до 10 тысяч.

Какие подарки выбирают россияне? 26 %опрошенных сказали, что хотели бы получить что-то практичное: одежду, обувь или гаджет, 10% мечтают о бытовой технике, еще 10% — о чем-то красивом для дизайна интерьера. Остальные опрошенные заявили, что рады будут любому подарку.