Россиянин отсидит в белорусской тюрьме 17 лет

Вчера в Островецком райсуде суде в Белоруссии озвучен приговор гражданину РФ, который ранее был арестован за незаконный ввоз на территорию республики 290 кг наркотического вещества.

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте суда, автомобиль россиянина был задержан пограничниками при въезде в страну с территории Литвы. Таможенники нашли в машине гашиш, который, как пояснял мужчина, он вез в Россию с целью сбыта.

Учитывая факт задержания с "поличным", особо крупный размер приобретенной и незаконно перевозимой через границу Евразийского экономического союза партии наркотика, суд приговорил лишить гражданина России свободы на 17 лет.

"Сидеть" он будет в белорусской колонии усиленного режима.

Российские наркополицейские, должно быть, благодарны своим белорусским коллегам за то, что они не пропустили на нашу территорию такую крупную партию гашиша. Как рассказывала ранее "Правда.ру"? в России и без нее выросло число преступлений, связанных с продажей наркотиков.