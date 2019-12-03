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Источник Правда.Ру

Историк – расчленитель планирует писать и продавать книги

Общество

Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, убивший и расчленивший собственную сожительницу, этапирован, как рассказывала "Правда.ру" в московскую "Бутырку". Сейчас он ждет назначенной судом экспертизы в психиатрической больнице при СИЗО.

Однако, скоро его и оттуда переведут. Куда — пока не сообщается из-за тайны следствия. Адвокат Соколова сказал лишь, что содержать его подзащитного в бутырской психлечебнице "не предоставляется возможным", якобы из-за того, что склонному к членовредительству и суициду историку тюремные доктора "не могут оказывать нужного лечения".

Сейчас, как рассказал защитник Соколова, он содержится в камере под круглосуточным наблюдением. Его сосед — ровесник обвиняется в "совершении сексуальных действий насильственного характера". Они неплохо поладили. Во всяком случае — это отметили и члены общественной наблюдательной комиссии, посетившие арестанта на "новом месте" — межличностного конфликта у сокамерников нет.

С комиссией от ОНК историк поделился планами на будущее. Он больше не хочет для себя высшей меры наказания.

Как рассказала Ева Меркачева, Соков вынашивает замысел книги о "последних событиях". "Автобиографический роман о жизни и любви. О том, сколько сделал и как все в секунду перечеркнул", — говорит обвиняемый. Он абсолютно уверен, что вместо того, чтобы работать в колонии, куда он однажды попадет, он мог бы писать книги и гонорарами "оплачивать свое содержание".

Учитывая то, что, как рассказывала "Правда.ру", книги с автографом Соколова в интернете резко взлетели в цене, наверное, и желающие приобрести книгу "из-за колючки" тоже найдутся.

Темы бутырка убийство олег соколов психиатрическая экспертиза
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