Госдума рассмотрит закон о запрете продаж смесей с никотином

В Государственную Думу внесли закон, запрещающий продажу содержащих никотин (или его производных) сосательных и жевательных смесей. Документ выложили в базу данных Госдумы.

Отмечается, что концентрация никотина в смесях в среднем составляет 40-60 мг или даже 100 мг, при том как в сигарете — всего 1,5 мг. Употребление такого рода смесей может вызвать множество заболеваний, в том числе онкологию, указывают в справке к закону. Также там поясняется, что в 2015 году приняли законопроект о запрете на оптовую и розничную торговлю сосательного табака (снюса).

Но из-за несовершенства действующих законов в продаже стали появляться никотиносодержащие смеси без табака. Для устранения этого пробела было предложено внести изменения в часть 8-ю статьи 19-й ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".