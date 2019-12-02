Кот задушил 9-месячного ребенка на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины случилась трагедия. Животное задушило 9-месячную девочку, которая спала в коляске. Об этом передает УНН.

Инцидент произошел 30 ноября. Мать ребенка ушла заниматься хозяйством и оставила девочку в коляске. На ребенка сверху лег домашний кот, под его весом она и задохнулась.

Органы полиции не стали предпринимать мер в отношении родителей ребенка. В настоящее время с ними работают специальные службы, которые оказывают семье психологическую поддержку.