Школьницу в Москве избили из-за сумки за 100 тыс. руб.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству "Москва" о грабеже 16-летней школьницы в столице. На девушку напали в подземном переходе на улице Зацепский Вал. Они ударили ее по лицу и забрали дамскую сумочку Valentino, стоимостью полторы тысячи евро.

В сумочке находились наушники Apple, ключи от квартиры, транспортная карта "Тройка" и пауэрбанк. Сейчас полиция подсчитывает сумму ущерба для возбуждения уголовного дела.