Профсоюз защищает медика, которая "гуглила" диагноз

Глава профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков заявил, что одобряет действия медицинского работника из Братска, которая "гуглила" диагноз. По его словам, высокие технологии была созданы именно с этой целью - помочь людям и отвергать эту помощь не имеет смысла.

Беляков обвинил родителей мальчика в том, что они вызвали "скорую помощь" не на "экстренный вызов", поскольку врач зачитывает возможные диагнозы при проблемах с глазами. По словам главы профсоюза, медики "скорой" не должны ставить диагнозы, а должны оказывать неотложную помощь.