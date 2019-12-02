Глава профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков заявил, что одобряет действия медицинского работника из Братска, которая "гуглила" диагноз. По его словам, высокие технологии была созданы именно с этой целью - помочь людям и отвергать эту помощь не имеет смысла.
Беляков обвинил родителей мальчика в том, что они вызвали "скорую помощь" не на "экстренный вызов", поскольку врач зачитывает возможные диагнозы при проблемах с глазами. По словам главы профсоюза, медики "скорой" не должны ставить диагнозы, а должны оказывать неотложную помощь.
Ученые Международного центра гоминологии прибыли в Башкирию с целью найти следы снежного человека.