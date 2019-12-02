Любые продукты питания, в частности и красная икра, могут принести как пользу, так и вред организму человека - в зависимости от объемов потребления и состава. Также польза или вред зависят от особенностей организма конкретного человека, утверждают диетологи.

«Красная икра, и правда, является натуральным продуктом, в котором содержатся быстроусвояемые белки, большое число заменимых и незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирные кислот, йод, витамины A, D, E и много других полезных элементов.

Но в природе нет такого продукта, который был бы абсолютно безопасен для каждого - всегда можно найти человека, для которого определенный продукт вреден или даже представляет опасность.

Красная икра, как и любой продукт, вполне может оказаться неприемлемой для людей с аллергией или для тех, кто страдает каким-то другим специфическим заболеванием.

Поэтому предупреждение медиков имеет под собой основу - ко всему, что мы едим, следует подходить разумно, и учитывать особенности вашего организма», - цитирует диетолога ИА REGNUM.