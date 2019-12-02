Жириновский признался в употреблении наркотиков

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, что пробовал наркотики. Такое заявление политик сделал на заседании Госдумы "Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете". По словам депутата, это произошло в детстве.

"Наркотик предложили мне старшие товарищи. Я по незнанию согласился. Но, как видите, мне не понравилось. А вдруг кому-то понравится? Люди то разные бывают, поэтому нельзя такого допускать", - пояснил Жириновский.

Депутат предложил высылать наркодилеров в отдаленные регионы России.