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Источник Правда.Ру

Пенсионерка в Москве отдала мошеннику 300 тыс.рублей

Общество

В районе Гольяново в восточной части Москвы был задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионеров. Об этом 2 декабря журналистам рассказали с пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Ранее в отделение полиции поступило заявление от 83-летней жительница Москвы. Она пояснила, что ранее ей на домашний телефон позвонил некто и представился родственником. Далее преступник сообщил, что попал в аварию и нуждается в деньгах. За их получением к женщине пришел незнакомый человек, которому пенсионерка и передала 300 тысяч рублей. Вскоре она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Сотрудникам ОМВД России по району Гольяново удалось задержать подозреваемого — им оказался 19-летний парень без определенного места жительства. Впоследствии выяснилось, что он причастен еще к 3-м эпизодам противоправной деятельности. Общий размер материального ущерба по ним превысил 900 тысяч рублей.

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