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Стало известно, как вернуть расположение девушки после расставания

Общество

Психологи дали рекомендации мужчинам, которые расстались со своими вторыми половинками и хотят их вернуть. Рекомендации опубликовал портал "ГлавУфа". Специалисты рекомендуют составить план и как можно скорее приступить к его выполнению, поскольку время в таком случае не терпит.

Психологи утверждают, что главный фактор в возвращении девушки - это привлечение ее внимания. А сделать это можно только изменив себя, причем не только внешне, но и внутренне. Специалисты подчеркивают, что девушка должна почувствовать вашу внутреннюю силу, поэтому нужно развивать решительность и храбрость.

Одним из самых быстрых и в то же время рискованных способов вернуть девушку психологи назвали подарок.

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