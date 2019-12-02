В "Бутырке" посчитали, что доцент Соколов склонен к суициду

Член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева сообщила ТАСС о том, что историка Олега Соколова поставили на учет как склонного к суициду в СИЗО "Бутырка". Она пояснила, что это связано с его попыткой покончить с собой на следственном эксперименте.

Сейчас историк, убивший аспирантку СПбГУ, содержится в психиатрической больнице СИЗО "Бутырка". Там ему должны провести психолого-психиатрическую экспертизу.