Англичанка заморила голодом 40 кошек и получила два года условно

Органы по охране животных отобрали у жительницы города Бристоль (Англия) 40 кошек. Отмечается, что она содержала животных в антисанитарных условиях и почти не кормила, пишет Daily Mirror.

Отмечаеися, что 52-летняя Памела Кумбс проживала в частном доме с 40 кошками. Соседи женщины заподозрили, что она не ухаживает за подопечными должным образом, и направили жалобу в Королевское общество защиты животных от жестокого обращения.

Инспекторы прибыли в дом к Кумбс с проверкой, но она отказалась открывать им дверь. Когда сотрудники организации все же проникли в дом, они нашли там свыше 40 больных и грязных кошек. Обследование животных у ветеринаров показало, что многие из них страдали от блох, у некоторых обнаружен кошачий грипп и болезни зубов, а также у них зафиксированы выделения из глаз и носа. Всех животных незамедлительно вывезли из дома нерадивой хозяйки.

По факту произошедшего было заведено уголовное дело. Суд приговорил Кумбс к 2-м годам условного заключения. Также ей запрещено в течение ближайших 3-х лет заводить домашних животных.