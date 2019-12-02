Пострадавшим в ДТП в Забайкалье выплатят 25 млн руб. компенсаций

Пассажирам автобуса, которые пострадали при падении транспортного средства с моста в реку, выплатят компенсации на сумму около 25 миллионов рублей. Средства будут выделены из резервного фонда регионального правительства. Об этом рассказал исполняющий обязанности вице-премьера края по финансовым вопросам Андрей Кефер.

По его словам, местные власти определили размер компенсационных выплат в соответствии с федеральными правилами. За одного погибшего будут выплачивать 1 миллион рублей, пострадавшему средней или тяжелой степени - 400 тысяч рублей, а пострадавшему легкой степени - 200 тысяч рублей.