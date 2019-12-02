ЦБ возобновит создание базы "сомнительных" устройств

Банк России возобновит создание базы данных для отслеживания "сомнительных" устройств, с которых проводятся сомнительные операции. В единой базе ЦБ будут собраны списки конкретных смартфонов, планшетов и компьютеров.

Регулятор еще в прошлом году обязал финансовые организации собирать информацию об устройствах, с которых осуществляются денежные переводы. В ЦБ отмечают, что если у разных клиентов совпадают идентификаторы устройств, то на таких клиентов нужно обратить "особое внимание". Сейчас единой базы "сомнительных" устройств не существует, банки отдельно формируют собственные списки.