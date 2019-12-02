Машины с елками массово проверяют в Новокузнецке

В городе Новокузнецк инспекторы ГИБДД приступили к проверкам автомобилей, которые перевозят елки. У водителей транспортных средств проверяют документацию, подтверждающую приобретение елей, сообщили в Госавтоинспекции муниципалитета.

Указывается, что продавцы уже закупают елки оптом и развозят их на автомобилях по точкам розничных продаж. При этом закон требует, что у них должна быть при себе сопроводительная документация на товар. Инспекторы также могут спросить, где и как были куплены елки.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что подлинность и законность договоров купли-продажи новогодних деревьев инспекторы могут выяснить на месте — по информации из специальных баз данных. Нарушители вместе с товаром будут доставлены в отделение для дальнейших разбирательств.