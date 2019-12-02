В Оренбурге тротуарную плитку укладывают на заснеженную землю

В городе Оренбурге 1 декабря наблюдались сильные осадки в виде снега, но работы по благоустройству города приостановлены не были. Подрядчики активно укладывали тротуарную плитку и асфальтировали пешеходные дорожки.

По сведениям портала orenday. ru, активная работа шла в центральной части города — на ул. Горького, пересечении Володарского и Советской, ул. Пролетарской.

Отмечается, что в Оренбурге в 2019 году подрядчики слишком затянули сроки обустройства улиц и дорог. Когда на улице установилась минусовая температура воздуха, в городе продолжали укладывать асфальт, что вызвало у граждан недоумение. Население опасается, что при таком исполнении контрактов качество работ окажется под сомнением. Также местное население недоумевает, как на замерзшую землю можно укладывать асфальт и плитку.