Крик голодной дочери вывел 42-летнюю аргентинку из комы

Жительница города Сан-Франсиско (Аргентина) вышла из комы, чтобы покормить грудью изголодавшуюся дочь. Эту историю опубликовало издание The Sun.

Сообщается, что на 42-летнюю Марию Лауру Феррейра, остановившуюся на своем мотоцикле напал грабитель. В результате она упала, ударилась головой и была доставлена в бессознательном состоянии в клинику.

После того, как женщина месяц пробыла в вегетативном состоянии, доктора сообщили родным, что она, очевидно, в ближайшее время умрет, и даже предложили им пожертвовать ее внутренние органы в пользу больных, которые нуждаются в трансплантации. Но супруг Феррейры Мартин Дельгадо заявил, что не сомневается, что его жена пойдет на поправку.

А в субботу, 23 ноября, Дегальдо принес их младшую 2-летнюю дочь к матери в больницу. Девочка заплакала, так как была голодной. При этом Феррейра неожиданно скинула с себя халат и дала девочке грудь.

Как рассказал Дельгадо, все очевидцы этого события плакали, смотря, как мать и дочь обнимают друг друга. Мужчина пояснил, что Феррейра дотрагивалась до дочери так, как она это делала до трагедии. Несмотря на произошедшее, женщина так и не пришла в сознание и никак не реагирует на слова родственников.