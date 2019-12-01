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Источник Правда.Ру

"Будет драить унитаз": доцента-расчленителя привезли в Москву

Общество

Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили заключенного под стражу доцента-расчленителя Олега Соколова, который убил свою возлюбленную Анастасию Ещенко и пытался утопить ее останки в реке Мойка. Его привезли в Москву накануне для проведения психиатрической экспертизы.

Сейчас Соколов заключен в двухместную камеру СИЗО "Бутырка". Его сосед - обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера. Конфликтов между постояльцами камеры не возникало. Доцент попросил у членов столичного ОНК "обеспечить его книгами", в частности произведениями Жюля Верна и Дюмы.

Также задержанный попросил заклеить окно, поскольку из него дует. Правозащитники также обратили внимание на плачевное состояние унитаза в камере. Они попросили выдать заключенному моющие средства, чтобы он привел унитаз в порядок.

Темы сизо спбгу москва доцент бутырка олег соколов психиатрическая экспертиза
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