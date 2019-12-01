Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили заключенного под стражу доцента-расчленителя Олега Соколова, который убил свою возлюбленную Анастасию Ещенко и пытался утопить ее останки в реке Мойка. Его привезли в Москву накануне для проведения психиатрической экспертизы.
Сейчас Соколов заключен в двухместную камеру СИЗО "Бутырка". Его сосед - обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера. Конфликтов между постояльцами камеры не возникало. Доцент попросил у членов столичного ОНК "обеспечить его книгами", в частности произведениями Жюля Верна и Дюмы.
Также задержанный попросил заклеить окно, поскольку из него дует. Правозащитники также обратили внимание на плачевное состояние унитаза в камере. Они попросили выдать заключенному моющие средства, чтобы он привел унитаз в порядок.
Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.