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На Урале задержали главу секты, пытавшуюся "оживить" мальчика

Общество

Сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге местную главу секты "Ученики Христа" Земфиру Гайнуллину. Она проходит по делу об убийстве 9-летнего мальчика, в котором подозреваются его родители. Сообщается, что задержанная пыталась "оживить" труп ребенка, перед тем как родители закопали его в городском парке.

Когда правоохранители допросили женщину, то удивились многим ответам на вопросы. На вопрос об образовании Гануллина ответила, что является "учеником Бога". Когда ее спросили о работе, то она сказала, что "вообще не живет в этом мире".

Полицейские также изучили страницы Гайнуллиной в социальных сетях и пришли к выводу, что она была ярым критиком классического христианства, выступала против христианской литературы и икон. Также она призывала своих последователей "жестко наказывать" детей за малейшие шалости.

Напомним, ранее в городском парке Екатеринбурга нашли тело 9-летнего мальчика. Следователи выяснили, что ребенка убили его собственные родители, пытаясь "изгнать из него беса".

Темы бес секта полиция екатеринбург ученики христа
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