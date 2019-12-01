Le Monde: алкоголизм в России побежден

Французское издание Le Monde опубликовало большую аналитическую статью, в которой утверждается, что Россия смогла победить алкоголизм. В качестве доказательства авторы материала приводят статистику Всемирной организации здравоохранения, которая опровергает распространенный стереотип о "русском пьянстве".

В ВОЗ отмечают, что в РФ смогли добиться существенного снижения употребляемого спирта на душу населения благодаря планомерному введению ограничительных мер. Статистические данные показывают, что к 2016 году потребление спиртного в стране снизилось на 43%. Уже в 2017 году среднестатистический житель России старше 15-и лет выпивал около 11,1 литра алкоголя в год. В это же время среднестатистический француз выпивал 11,7 литров алкоголя в год.

Среди самых действенных мер французы отмечают запрет на рекламу алкогольных напитков, запрет на продажу спиртного в ночное время суток, а также ограничение на продажу алкоголя несовершеннолетним. Еще одно ограничение - это проводимая ценовая политика.