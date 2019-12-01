Три аптечных препарата приравняли к наркотикам

1 декабря вступили в силу поправки в в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ, подпадающих под статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ", которые премьер-министр Дмитрий Медведев подписал еще 7 июня.

Согласно изменениям постановления, еще три аптечных препарата были внесены в реестр запрещенных веществ. Это тропикамид (капли для расширения зрачков), тапентадол (опиоидное обезболивающее) и прегабалин (противосудорожный препарат). Все три лекарства являются жизненно необходимыми, однако очень часто используются в качестве наркотиков.

Популярность к препаратам как к наркотическим средствам начала приходить в 2013 году. С тех пор объем продаж препаратов увеличился более чем в 20 раз.