Стали известны четыре причины, по которым могут снизить размер пенсии

Трудовая книжка - главный документ предпенсионера, который не должен содержать никаких ошибок и исправлений. Об этом пишет издание Primpress со ссылкой на юриста Ирину Сивакову. По словам юриста, неточность в фамилии и нечитаемая печать могут привести к тому, что весь период работы в организации могут исключить из общего трудового стажа.

Вторая частая причина - это исправления, которых не должно быть в официальном документе. Если в трудовой книжке все-таки было допущено исправление, то запись нужно признать недействительной и сделать новую.

Третья причина, по которой трудовой стаж могут не засчитать, это ошибки в личных данных. Записанные имя, фамилия и дата рождения должны в точности совпадать с информацией в паспорте, иначе человека могут лишить всего трудового стажа.

Частая проблема людей, чья активная трудовая деятельность пришлась на 90-е, несоответствия в названии предприятий. По словам юриста, если сотрудники ПФР видят, что человек устраивался в структуру с одним названием, а увольняется из структуры с другим названием, то этот период работы могут исключить из общего трудового стажа.