Стало известно, как избежать агрессии и укусов бродячих собак

Если бродячая собака агрессивно себя ведет и собирается напасть, то нужно взять что-нибудь массивное в руки и поднять их повыше, чтобы казаться больше. Такой совет дал президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза Владимир Уражевский.

Он рассказал радиостанции "Говорит Москва" о том, как оградить себя от укусов бродячих собак. Первая рекомендация от эксперта - не ходить в местах, где скапливается большое количество бродячих собак, особенно ночью, когда животные отдыхают и могут напасть из соображений безопасности.

Уражевский настоятельно рекомендует ни в коем случае не замахиваться и не делать резких движений, особенно если собак две или более. В таком случае можно только спровоцировать животных, поскольку они будут защищать друг друга.

Кинолог утверждает, что против агрессивных собак можно воспользоваться каким-то пахучим предметом, например, парфюмом или баллончиком с лаком. Если собака услышит резкий запах, то она будет с вами связываться.