Декретные и больничные будут рассчитывать по-новому

В Госдуму внесен законопроект, который изменил порядок расчета больничных и декретных выплат. На данный момент при расчете больничных и декретных пособий заработок, рассчитанный из МРОТ, сравнивают со средним заработком.

Законопроект предлагает вместо МРОТ использовать МРОТ с учетом регионального коэффициента. Текущий закон, который регулирует начисление больничных и декретных пособий не учитывает региональный коэффициент МРОТ.

В пояснительной записке к документу утверждается, что данный законопроект призвал устранить "юридический пробел" в начислении пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком с учетом среднего заработка застрахованного лица равному МРОТ с учетом районных коэффициентов.