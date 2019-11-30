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Источник Правда.Ру

Путин пообещал навести порядок на телевидении

Общество

Президент России Владимир Путин принял участие в Совете по межнациональным отношениям в Нальчике, где была поднята не очень лицеприятная тема. Участники совета рассказали главе государства, что федеральные телеканалы в большинстве случаев отказываются показывать сюжеты на этнические темы.

Президент гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге рассказала Владимиру Путину, что федеральные телеканалы не берутся за производство сюжетов на этнические темы и аргументируют это отсутствием бюджета, либо слабым зрительским рейтингом. Президент России не удержался и заявил, что федеральные телеканалы имеют миллиардные бюджеты.

"Был у меня недавно руководитель одного телеканала федерального. Опять денег просил", - рассказал президент.

Председатель конгресса поляков Галина Романова также раскритиковала телевидение за многочисленные политические передачи, в которых принимают участие некомпетентные эксперты. По ее словам, такие "эксперты" очень часто оскорбляют другие народы и фактически разжигают ненависть.

По итогам заседания совета Владимир Путин пообещал навести порядок на телевидении.

"Насколько это возможно, я постараюсь исправить эту ситуацию", - подвел итог президент.

Напомним, "Правда.ру" рассказывала о том, что российский лидер Владимир Путин назвал высказывания аналитиков на политических передачах "России 1" ахинеей.

Темы сюжеты порядок телевидение владимир путин этнические темы федеральные телеканалы
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