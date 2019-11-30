"Ахинея": Путин о политических передачах на телевидении

Президент России Владимир Путин назвал ахинеей высказывания политических экспертов, приглашенных на аналитические передачи на телеканале "Россия 1". Слова главы государства процитировал "Интерфакс".

Такое заявление российский лидер сделал во время встречи с председателем Совета федеральной национально-культурной автономии курдов Фархатом Патиевым, который обратил внимание Путина на оскорбительные высказывания "политических экспертов" в адрес курдского народа на "России 1".

По словам Путина, высказывания "политических экспертов" на телевидении никак не отражает реальную позицию российских властей. Президент подчеркнул, что у России с курдским народом всегда были очень хорошие и добрые отношения.

"Не знаю, кто и какую ахинею нес на этом канале", - прокомментировал Владимир Путин.

В октябре текущего года главнокомандующий "Демократическими силами Сирии" Мазлюм Абди поблагодарил Владимира Путина за урегулирование ситуации на севере Сирии.