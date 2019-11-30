Президент России Владимир Путин назвал ахинеей высказывания политических экспертов, приглашенных на аналитические передачи на телеканале "Россия 1". Слова главы государства процитировал "Интерфакс".
Такое заявление российский лидер сделал во время встречи с председателем Совета федеральной национально-культурной автономии курдов Фархатом Патиевым, который обратил внимание Путина на оскорбительные высказывания "политических экспертов" в адрес курдского народа на "России 1".
По словам Путина, высказывания "политических экспертов" на телевидении никак не отражает реальную позицию российских властей. Президент подчеркнул, что у России с курдским народом всегда были очень хорошие и добрые отношения.
"Не знаю, кто и какую ахинею нес на этом канале", - прокомментировал Владимир Путин.
В октябре текущего года главнокомандующий "Демократическими силами Сирии" Мазлюм Абди поблагодарил Владимира Путина за урегулирование ситуации на севере Сирии.
Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.