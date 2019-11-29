Укушенную обезьяной жительницу Питера могут посадить за лечение

Жительница Санкт-Петербурга купила в аптеке Таиланда медикамент, оказавшийся запрещенным, за что может оказаться в тюрьме.

Как передает Росбалт, инцидент случился 15 ноября на острове Пхукет, где девушка отдыхала вместе с молодым человеком. В аптеку она была вынуждена обратиться после того, как была укушена обезьяной. Рука пострадавшей от агрессии животного опухла, и в аптеке туристке посоветовали некое лекарство. О том, что он оказался под запретом, девушка не знала. По пути в клинику пара была задержана сотрудниками местной полиции.

"После того, как таблетки у нас были изъяты, мы были шокированы, узнав, что это наркотики. Таблетки обнаружили у меня в сумке, поэтому мой спутник был отпущен, а меня отправили в СИЗО и позже поместили в исправительную тюрьму Пхукета" — рассказала девушка. Позже она была выпущена под залог.

Теперь россиянку ждет суд. По ее словам, процесс может длиться полгода, поскольку она осталась без денег и документов.