Символ Крымского моста кот Мостик отпраздновал 4-летие

Сегодня День рождения — 4 года — отмечает кот Мостик — самый известный кот на Крымском мосту. Поздравительный ролик в честь этого события 29 ноября опубликовала пресс-служба Крымского моста.

Животное приютили строители Крымского моста в самом начале стройки. Котенок бело-рыжего окраса стал живым символом стройки века.

На голову коту был надет маленький цветной колпак, зажгли свечи, разместили их на небольшом паровозике. Также Мостику дали миску с праздничным угощением.

При этом животное исполняет свои обязанности даже в свой день рождения. Кот сопровождает инспекторов, которые проверяют железнодорожные пути перед отправкой составов по железнодорожной части Крымского моста.