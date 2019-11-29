Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Новости Все >
Укушенную обезьяной жительницу Питера могут посадить за лечение
В Роскомнадзоре заявили об отсутствии претензий к СМИ
Символ Крымского моста кот Мостик отпраздновал 4-летие
Диетологи рассказали о способах борьбы с детским ожирением
Шота Горгадзе: Генпрокуратура изучит факты нарушений в СИЗО Пензы
В Севастополе восстановят технику времён ВОВ ко Дню Победы
Студенты Туркмении сдадут по 22 тыс. рублей на новогодние костюмы
Источник Правда.Ру

Символ Крымского моста кот Мостик отпраздновал 4-летие

Общество

Сегодня День рождения — 4 года — отмечает кот Мостик — самый известный кот на Крымском мосту. Поздравительный ролик в честь этого события 29 ноября опубликовала пресс-служба Крымского моста.

Животное приютили строители Крымского моста в самом начале стройки. Котенок бело-рыжего окраса стал живым символом стройки века.

На голову коту был надет маленький цветной колпак, зажгли свечи, разместили их на небольшом паровозике. Также Мостику дали миску с праздничным угощением.

При этом животное исполняет свои обязанности даже в свой день рождения. Кот сопровождает инспекторов, которые проверяют железнодорожные пути перед отправкой составов по железнодорожной части Крымского моста.

кот мост крым мостик
Актуальная аналитика
Ноябрь
30 ноября: Орден Андрея Первозванного, список Шиндлера и Аввакум
Новости медицины
Загрязнение воздуха может вызывать рак рта
Общество
Строкой суверенитета: казахская газета родом из Оренбурга отмечает столетие
Последние материалы
Укушенную обезьяной жительницу Питера могут посадить за лечение
В Роскомнадзоре заявили об отсутствии претензий к СМИ
Символ Крымского моста кот Мостик отпраздновал 4-летие
Диетологи рассказали о способах борьбы с детским ожирением
Шота Горгадзе: Генпрокуратура изучит факты нарушений в СИЗО Пензы
В Севастополе восстановят технику времён ВОВ ко Дню Победы
Студенты Туркмении сдадут по 22 тыс. рублей на новогодние костюмы
Туск сравнил обязанности в Евросоюзе со сценарием Хичкока
Полицейский ранен ножом в московском метро
Нападавшего с ножом обезвредили в Лондоне
Популярное
Общество
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину

Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.

Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Кардиологи: есть четыре причины по которым повышается давление
Профилактика
Кардиологи: есть четыре причины по которым повышается давление
Правительство
Изоврались: стали известны подробности обвинений WADA против России
Бывший СССР
Казахстан избавляется от русских. К чему это приведет?
Любовь Степушова Украина тотально унижена. Кто виноват? Любовь Степушова Соломон Соловьев Стрела, вылетающая из душа Шарко - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Евромайдану 6 лет. Полёт далёк от нормального… Руслан Веснянко
Комментарии
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Минстрой считает саботажем действия иркутского губернатора в Тулуне
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Продолжится прокладка "Северного потока-2" в водах Дании
Украина тотально унижена. Кто виноват?
Туск сравнил обязанности в Евросоюзе со сценарием Хичкока
Нападавшего с ножом обезвредили в Лондоне
Полицейский ранен ножом в московском метро
Полицейский ранен ножом в московском метро
Казахстан избавляется от русских. К чему это приведет?
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Одним из крупнейших инвесторов Украины внезапно стала Россия
Казахстан избавляется от русских. К чему это приведет?
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Коммунисты готовятся к всероссийским митингам и демонстрациям
Изоврались: стали известны подробности обвинений WADA против России
"Черная" пятница: обман или супервыгода?
МИД Норвегии: Россия должна изменить свое поведение
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Разрешение на прокладку "Северного потока -2" обжаловали
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ